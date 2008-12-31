Цены на нефть вновь ушли вниз
08:24, 31 декабря 2008Общество
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На нью-йоркской бирже - почти на доллар
Цены на нефть вновь пошли вниз.
Это произошло на фоне опасений по поводу возможных дальнейших сокращений объемов производства сырья в феврале со стороны ОПЕК, а также продолжающихся боевых действий Израиля против палестинских боевиков, что может привести к срыву нефтяных поставок с Ближнего Востока. Цена февральских поставок на смесь марки Brent на лондонской бирже уменьшилась на 40 центов, до 40-а долларов 15-ти центов за баррель. На нью-йоркской бирже стоимость нефти марки Лайт Свит снизилась почти на доллар - до 39-ти долларов за баррель.
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