Президент разослал 186 поздравлений с Новым годом

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил поздравления с Новым годом и новогодними праздниками в адрес 186 глав иностранных государств и руководителей международных организаций.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

В частности В.ЮЩЕНКО поздравил Президента США Джорджа БУША и новоизбранного Президента США Барака ОБАМУ, Королеву Великобритании Елизавету ІІ, Президента ФРГ Хорста КЁЛЕРА, Президента Франции Николя САРКОЗИ, Президента Италии Джорджио НАПОЛИТАНО, Короля Испании Хуана КАРЛОСА І и других глав государств.

Президент Украины направил поздравления Президенту РФ Дмитрию МЕДВЕДЕВУ и президентам стран постсоветского пространства.

Также В.ЮЩЕНКО обратился с поздравлениями к Генеральному секретарю ООН, Генеральному секретарю Совета Европы, Генеральному секретарю НАТО, Президенту Еврокомиссии и другим представителям международных организаций.

Глава Украинского государства пожелал своим иностранным коллегам крепкого здоровья, благополучия, новых свершений во имя утверждения мира и спокойствия в мире.