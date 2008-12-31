В интернете появился трейлер фильма "Тарас Бульба"

В сети появился первый полноценный трейлерфильма "Тарас Бульба", снятого по знаменитому произведению Н.В. Гоголя. В главных ролях в картине заняты Богдан Ступка, Игорь Петренко, Владимир Вдовиченков, Магда Мельцаж, Владимир Ильин, Юрий Беляев, Михаил Боярский, Ада Роговцева, Борис Хмельницкий.

Бюджет картины, который снимала студия "Арк-фильм" по заказу компании "Централ Партнершип" и ТК "Россия", составил около 20 миллионов долларов. Съемки проходили на острове Хортица на фоне готовых построек возводящегося с 2004 года историко-культурного комплекса "Запорожская Сечь" и в Хотинской крепости. Фильм выходит в широкий прокат 2 апреля 2009 года.