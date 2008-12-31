Вандалы повредили памятник Василию Маргелову в Херсоне

В Херсоне совершен акт вандализма на недавно установленной стеле в честь почетного гражданина города, командующего Воздушно-десантными войсками СССР Василия Маргелова. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе мэрии Херсона.

«Был поврежден установленный на стеле фотоколлаж с изображением главкома ВДВ СССР Василия Маргелова в годы Великой Отечественной войны. По всей вероятности, вандалы повредили его в ночь на 30 декабря», - сообщили в пресс-службе.

Справка УНИАН. Стела установлена в Херсоне 26 декабря 2008 г. в честь 100-летия генерала Маргелова. Строительство стелы велось за счет благотворительных взносов.

В.Маргелов родился 27 декабря 1908 г. в Екатеринославе (ныне Днепропетровск), умер 4 марта 1990 г. В 1944 г. командовал 49-й гвардейской дивизией, освобождавшей Херсон от немецко-фашистских войск. В 1954-1959 и 1961-1979 гг. возглавлял Воздушно-десантные войска СССР, сделав их лучшими войсками Советского Союза. Почетный гражданин Херсона.