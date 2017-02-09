Суд продлил срок ареста для подозреваемого в госизмене полковника Безъязыкова

Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

«Решением Печерского суда подозреваемому в измене и сотрудничестве с «ДНР» полковнику Безъязыкову продлили содержание под стражей до 8 апреля 2017 года», - написала она.

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СБУ задержала Безъязыкова по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами. По версии спецслужбы, он был завербован, находясь в плену у боевиков, и собирал информацию о силах АТО. Было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

29 декабря следователи Службы безопасности Украины по согласованию с Генеральной прокуратурой уведомили Безъязыкова о подозрении в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 УКУ).

Боевики удерживали Безъязыкова в плену с августа 2014 года, он был освобожден 5 июля 2016 года.