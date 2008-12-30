Из-за войны доллар теряет свои позиции

Во вторник на Дальнем Востоке доллар несколько потерял свои позиции относительно европейской валюты. Торговцы считают причиной этого бои в секторе Газа. Один евро на бирже в Токио оценивали уже в один и сорок одну сотую доллара ( 1,4107 доллара), тогда как, по результатам предыдущих торгов в Нью-Йорке, его курс был один доллар и тридцать девять с половиной центов.

Немецкая волна