ВР приняла закон о господдержке получения высшего образования детьми из районов на линии фронта

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 269 народных депутатов из 344, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроектом предлагается внести дополнения в законы "Об охране детства", "О высшем образовании" и "О профессионально-техническом образовании". Они предусматривают предоставление целевой государственной поддержки детям, постоянно проживающим в населенных пунктах, расположенных на линии столкновения, для получения профессионально-технического и высшего образования в порядке, определенном Кабинетом министров.

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Так, в частности, в законе "Об охране детства" вводится норма, согласно которой таким детям государство также обеспечивает государственную целевую поддержку для получения профессионально-технического и высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях.

Согласно пояснительной записке, в данный период времени в населенных пунктах, которые расположены на линии соприкосновения, проживает, согласно статистическим данным, на территории Донецкой области - примерно 22 тысячи, а Луганской области - примерно 25,5 тысячи детей в возрасте от рождения до 17 лет.

Этот закон вступает в силу с 1 января 2017 года.

Кабмин должен утвердить порядок и условия предоставления государственной целевой поддержки.