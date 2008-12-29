Подполковник СБУ попался на торговле оружием

Работники Управления борьбы с организованной преступностью Главного управления МВД Украины в Днепропетровской области раскрыли преступную группу (в состав которой входил подполковник Службы безопасности Украины), занимавшуюся разворовыванием и незаконной торговлей оружием и взрывчатыми веществами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУБОП МВД Украины.

В частности, по данным пресс-службы, в поле зрения оперативников УБОП попали трое участников преступной группы, среди которых и начальник отдела, подполковник СБУ. Был проведен ряд оперативных мероприятий, которые подтвердили факты незаконного обращения оружия и причастность к этому офицера СБУ.

У злоумышленников было изъято, в частности, четыре автомата и почти полкилограмма взрывчатого вещества "пластид".

По материалам спецподразделения БОП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием и боевыми припасами).

Дело передано для расследования в военную прокуратуру Кировоградской области, сообщили в пресс-службе ГУБОП.