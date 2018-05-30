Зачем россиянам Проминвестбанк?

Хорошо или плохо то, что российский финансовый монстр – Внешэкономбанк – начал финансировать операцию по спасению бывшего украинского монстра, а ныне весьма проблемного банка – Проминвестбанка? Не плохо, и не хорошо. Так должно было случиться, поскольку иначе случиться не могло.

Последние события, связанные с кризисом, как-то оттеснили на задний план тот факт, что Проминвестбанк остался в украинской финансовой системе одним из последних осколков СССР. Уже давно нет банка «Украина». Фактически ничего общего не осталось у Укрсоцбанка с «советским» . И только ПИБ еще держится на плаву, показывая, что таки еще можно работать «по-советски».

Но, как СССР исчез с карты мира, выполнив свое не простое задание, то есть, показав всему миру, как жить нельзя, так и ПИБ подошел к своем логическому концу, показав банковской системе Украины: так нельзя работать на рынке. Фактически все события, которые предшествовали проблемам с ПИБ показывали, что банк уходит в историю. Отказ «показывать» свой банк внешнему миру, закрытые для рынка акции банка, жесткий контроль за информацией, которая выходит из банка - все это были части одной системы, название которой: Проминвестбанк.

Сам ПИБ долго спасала и, похоже, сегодня спасает от полного краха традиция или точнее привычка. ПИБ, как осколок Госбанка СССР был создан на базе промышленных предприятий Советского Союза. Поэтому большая часть внешнеэкономических операций с Россией велась в Украине через ПИБ. Это обеспечивало неплохой доход и, главное, позволяло зарабатывать деньги на обслуживании этих контрактов.

Но в итоге, проблемы с ПИБ прежде всего ударили по украинско-российскому бизнесу. И в этой ситуации надо было спасать не столько вкладчиков, сколько российских партнеров, которые оказались заложниками кризиса в Украине. Так что, как не крути, а из этой ситуации найти выход без российских денег было просто не реально. И то обстоятельство, что братьям Клюевым удалось найти общий язык с Внешэкономбанком России, во многом, если не в решающей мере, демонстрирует обоюдное желание не позволить ПИБу рухнуть, как рухнул в свое время банк «Украина». Потому что в этом случае, деньги российских партнеров могут быть потеряны навсегда.

Хватит ли 2 миллиардов долларов, чтобы разблокировать работу ПИБа?

Покажет время. Во всяком случае, первые 190 миллионов долларов - это лишь маленькая доля того, что остро необходимо. Но при отсутствии других денег, и эти деньги подойдут.

Можно ли считать ПИБ выгодным объектом для приобретения российским капиталом?

Вопрос спорный.

Сам ПИБ, пожалуй, интересен только как филиальная сеть, так как большинство зданий филиалов ПИБ находится в собственности банка. Что касается самого ПИБа, как банковского механизма, то его фактически необходимо начинать строить с «нуля». Вся система функционирования ПИБа требует радикальной ломки, и при этом ломки очень мощной, без жалости и оглядывания по сторонам. Фактически сегодня во главе ПИБа надо поставить «мальчика с битой», который проведет радикальную чистку. И только потом, когда старый механизм уже не сможет самовосстанавливаться, можно будет ставить во главе руководителя, который будет, собственно, создавать банк.

Но, это все потом. И только после получения необходимых капиталов для решения проблем с деньгами российских партнеров.

Так что, российские деньги спасают российские же деньги. А нам уже надо решить, сможем ли мы получить от этого пользу. И как именно.

Игорь Сподарец