Внешэкономбанк России начал «вытягивать» Проминвестбанк

В субботу стало известно, что в «Проминвестбанк» для его оздоровления начали поступать средства от одного из самых мощных российских банков - «Внешэкономбанка». Поступило более 190 млн. долларов, в течение недели ожидается еще более миллиарда. Таким образом, Андрей Клюев, которого называют новым собственником банка, начал «подтягивать» российские средства для выведения ПИБа из кризиса, который, мягко говоря, затянулся.

Что это означает для будущего Проминвестбанка и для банковской системы страны?

Событие достаточно позитивно оценили ряд народных депутатов из разных политических сил. По их мнению, благодаря этому «Проминвестбанк» уже вскорости сможет полноценно заработать.

В частности, перед своим визитом в Москву спикер украинского парламента Владимир Литвин заявил, что «сотрудничество новых частных инвесторов с российским Внешэкономбанком позволит в кратчайшие сроки разблокировать работу одного из системных украинских банков». Он призвал НБУ оказать максимальное содействие частным инвесторам. Шефа поддержал и руководитель фракции Блока Литвина в парламенте Игорь Шаров, назвав привлечение российских средств «позитивным сигналом» и выразив уверенность, что «новые инвесторы, восстановив ПИБ, подставят плечо всей банковской системе и экономике в целом».

Глава парламентского комитета по вопросам ТЭК Николай Мартыненко напомнил, что в "Проминвестбанке" размещены значительные кредитные портфели таких жизненно важных для украинской энергетики предприятий, как "Уголь Украины" и "Нафтогаз Украины". «Поэтому нормализация работы банка позволит им эффективнее работать над преодолением экономического кризиса», - уверен депутат.

А бывший «красный директор» и руководитель Новокраматорского машиностроительного завода, Герой Украины Георгий Скударь, отметил, что этого события ждали как руководители множества предприятий, средства которых находятся в «Проминвестбанке», так и тысячи простых вкладчиков. Теперь по его словам, могут вздохнуть спокойно также меры ряда городов Юго-востока страны.

Напомним, что началось все с атаки небольшой группы профессиональных рейдеров. Схема проста: с помощью информационной атаки вызвать панику, заставить шататься предприятие и захватить его. А затем перепродать любому желающему. Особенно активизировались рейдеры с усилением экономического кризиса – стали рассылать sms-сообщения на телефоны вкладчиков о проблемах в банке. После того, как перед банкоматами в Донецке выстроились очереди, в начале октября НБУ был вынужден вмешаться и ввести в ПИБе временную администрацию с зампредом главы Нацбанка Владимиром Кротюком во главе.

В то же время, несмотря на приостановку текущих операций, банк остался довольно привлекательным. До последнего времени он входил в число лидеров украинского банковского рынка. По состоянию на октябрь 2008 года активы ПИБ составили 27,6 млрд.грн., собственный капитал - 3,7 млрд.грн., обязательства перед кредиторами - 23,9 млрд.грн., чистая прибыль - 510,3 млн.грн. (8,4% прибыли, полученной за девять месяцев 2008-го всей банковской системой страны). Основными его преимуществами эксперты называют его разветвленную сеть, удачное размещение филиалов и привлекательность офисных зданий. Также говорят о хорошем качестве кредитного портфеля - на банк завязано огромное количество предприятий, в частности, промышленных регионов Украины.

Сначала банк пытались поддержать именно руководители ряда предприятий-вкладчиков во главе с Валентином Ландыком, который, как известно, является владельцем хорошо известного не только в Украине производителя холодильников концерна «Норд». Они предлагали за счет вкладов, которые они держали в ПИБе, провести эмиссию, получить акции банка и восстановить работу финучреждения.

Однако, похоже, на банк начали претендовать более крупные силы, в частности, связанные с правительством и окружением Президента. И НБУ зарубил предложения группы промышленников. В секретариате Ющенко начали настаивать на национализации. Хотя многие эксперты более чем скептически оценивали подобного рода заявления - сегодня у государства просто нет свободных средств для восстановления полноценной работы банка. Не исключено, что главной целью было «распилить» банк по частям.

Нецелесообразность участия государства подтвердил и глава парламента. Владимир Литвин заявил, что государственные ресурсы нужны для других отраслей и ликвидации последствий экономического кризиса. По словам Игоря Шарова, попытки национализировать «Проминвестбанк» закончились бы плачевно, скорее всего, банк ждала бы судьба банка «Украина».

В этой ситуации, среди реальных претендентов на покупку банка и начали упоминать имена братьев Клюевых. В частности, крупные вкладчики – руководители предприятий, а также мэры нескольких городов (в том числе Донецка и Макеевки), вели активные переговоры с одним из заместителей руководителя Партии регионов Андреем Клюевым. Вскоре в прессе появилась информация о покупке 68% акций банка австрийским Slav AG, который связывают с братьями Клюевыми. И вот теперь – информация о том, что Внешэкономбанк начал перечисление конкретных сумм для ПИБа.

Важным моментом тот же Георгий Скударь называет факт, что «Внешэкономбанк» в результате получит лишь часть акций ПИБа, а управление останется за компанией Клюевых. По неофициальной информации, в общей сложности Клюев заведет в «Проминвестбанк» на его оздоровление около $ 2 млрд.

Справка УНИАН. Внешэкономбанк, являющийся правопреемником Внешэкономбанка СССР, был создан в 1924 г. В 2007 г. его преобразовали в государственную корпорацию «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». 100% ее акций принадлежат правительству РФ. На сегодняшний день ВЭБ является агентом правительства по обслуживанию внешнего долга, взысканию кредиторской задолженности бывшего СССР, управлению средствами Пенсионного фонда РФ, а также по предоставлению займов и гарантий российским экспортерам. На 1 декабря капитал ВЭБ составил 262,5 млрд руб. ($9,5 млрд), а чистые активы — 534,5 млрд руб. ($19,3 млрд).

Валентин Марченко