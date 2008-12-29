В Ужгороде создали метровую елку из шоколада

Известный ужгородский кондитер Валентин ШТЕФАНЬЁ создал 10-килограммовую шоколадную елку высотой в 1 метр.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам автора кулинарного шедевра, он работал над ним 12 часов подряд: сначала изготовлял детали, четыре часа их скреплял. Елка состоит из миниатюрных Эйфелевых башен, все они окрашены в зеленый цвет. Украшают шоколадную елку игрушечные разноцветные карнавальные маски.

Сладкую елку В.ШТЕФАНЬЁ изготовил из французского шоколада.

Кулинарный шедевр не продается, он выставлен в витрине ужгородской кофейни, в которой работает сам автор. Кондитер говорит, что таким образом посмотреть на сладкий символ Нового года смогут все желающие.

«Я ежегодно пытаюсь создать что-то оригинальное. Сейчас создал не только уникальный кулинарный шедевр, но и приобщился к защите природы. Потому что после Нового года елки выбрасывают, а эту - можно съесть. Мы не будем портить природу. Все будем утилизировать», - сказал В.ШТЕФАНЬЁ.

Справка УНИАН. В.ШТЕФАНЬЁ - победитель ряда международных кондитерских конкурсов. В 2005 году на конкурсе в Париже ужгородский кондитер занял третье место за помаранчевый торт с портретом Виктора ЮЩЕНКО.

В 2006 году кондитер изготовил свадебное платье из полуторы тысяч заварных булочек и подарил его своей невесте.