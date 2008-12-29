В Евпатории третий день хоронят жертв взрыва

В Евпатории проходят похороны погибших в результате взрыва в жилом пятиэтажном доме №67 по улице Некрасова.

Как сообщили корреспонденту УНИАН по телефону в мэрии Евпатории, похороны 27-ми погибших проходят уже третий день, завтра планируется похоронить последних погибших. «Хоронили 27, 28 декабря, хоронят сегодня и завтра похоронят последних, 5 человек», - сообщили в мэрии.

Средства на организацию похорон погибших в результате техногенной аварии выделены из местного бюджета. Сколько средств выделено – представитель мэрии уточнить не смог.

Как сообщал УНИАН, взрыв в доме по улице Некрасова в Евпатории произошел 24 декабря в 21.45. В результате трагедии 27 человек погибли, в том числе - трое детей. 21 человек спасен. Причина взрыва устанавливается. В Евпатории задержаны трое подозреваемых по уголовному делу, возбужденному по факту взрыва в жилом доме.