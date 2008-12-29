Курсы валют в коммерческих банках Киева

Курс наличного доллара в Украине сегодня увеличился на 10-15 копеек – в среднем до 7,30/7,90 грн., курс евро в среднем составляет 10,40/11,35 грн.

Согласно информации, размещенной на официальных сайтах коммерческих банков, на сегодня установлены следующие курсы гривни к доллару и к евро:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,30/7,85 грн., евро – 10,30/11,30 грн.;

«Укргазбанк»: доллар США – 7,30/7,90 грн., евро – 10,40/11,35 грн.;

«Родовид Банк»: доллар США – 7,40/8,40 грн., евро – 10,45/12,05 грн.;

«OTP Банк»: доллар США – 7,40/8,00 грн., евро – 10,45/11,45 грн.;

«Ощадбанк»: доллар США – 7,40/7,90 грн., евро – 10,20/11,00 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,20/7,80 грн., евро – 10,20/11,20 грн.

Официальный курс гривни по отношению к доллару США на сегодня укреплен на 9 копеек – до 7,70 грн./долл. США.

Справка УНИАН. Со 2 декабря 2008 г. Нацбанк постановлением №408 отменил ограничения на наличном валютном рынке.

Ограничения на валютном рынке в виде предельного отклонения курса купли-продажи наличной валюты от официального курса НБУ на уровне 1,5% и ограничения маржи на уровне 3% были введены Национальным банком постановлением №319 в ноябре и октябре т.г. соответственно.