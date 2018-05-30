Десять главных событий прошлого 2008 года

Углубление социального расслоения и спортивные победы, политическое противостояние и дипломатические достижения, техногенные катастрофы и начало реального реформирования в высшем образовании - таким увидели прошлый год эксперты и журналисты УНИАН Завершая этот год, редакция обратилась к экспертам, а также провела опрос среди журналистов редакции, на тему, какие благоприятые или драматичные события были выдающимися для Украины и украинцев. Итак, десять замечательных событий 2008...

Финансовый кризис (но кризису, “официально” пришедшему осенью, предшествовали инфляция, существенное подорожание продуктов и лекарств)

В этом году, если верить праволиберальным экспертам, сказались повышения пенсий и зарплат, которые проводили на протяжении последних пяти лет практически все правительства. Праздник бюджетных раздач кончился. И хотя парламент продолжает “приводить в соответствие зарплату и прожиточный минимум”, фактически повышая ее при пустой казне, а премьер обещает, что все социальные выплаты будут сохранены, люди стали беднее. Инфляция в этом году по разным оценкам составит от 20 до 30 процентов. Это был год, когда лекарства могли подорожать за одну ночь на 50-100 процентов, промышленное производство два последних месяца падало почти на 20 процентов, гривня то укреплялась, то дешевела, люди теряли, как на сбережениях, так и на зарплатах, привязанных к доллару.

17 декабря отечественная денежная единица достигла своего исторического минимума, доллар в киевских обменках стоил 10 гривен. Оппозиция принялась грозить власти массовыми акциями протеста и прогнозировать социальные бунты.

По оптимистичным прогнозам, такая ситуация в экономике продлится еще все первое полугодие 2009 года.

75-летие Голодомора

Усилия дипломатического корпуса с тем, чтобы донести до людей правду о Голодоморе, имели свой результат. 3 июля 2008 года, Парламентская Ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию о Голодоморе 1932–1933 годов в Украине, а 23 октября 2008 года резолюция о годовщине Голодомора – искусственного голода в Украине 1932–1933 годов, была принята Европейским Парламентом.

В ноябре четыре президента приехали в Киев на 75-ю годовщину Голодомора. Мир узнал правду о страшной трагедии. Телеграммы с соболезнованием направили десятки руководителей государств, включая бывшего и нынешнего президентов США.

А главное, эта трагедия стала известна украинскому обществу.

Визит Вселенского патриарха Варфоломея на 1020-летие Крещения Руси

Безусловно, примечательным событием года стал приезд в Киев Вселенского патриарха Варфоломея на празднование 1020-летия Крещения Руси. Высший уровень приема его святости, встреча его Президентом Виктором Ющенко, отдельный прием в Софии Киевской, приезд многих православных делегаций высшего духовенства и богословов из других государств, чрезвычайно широкое освещение визита в печати, массовый приезд православных верующих со всей Украины на торжественные богослужения при участии патриарха запомнятся обществу как одно из самых ярких событий года.

Одним из лейтмотивов визита для широкой общественности стало то, что православная церковь в Украине имеет давние корни и родственна с мировым Византийским православием.

Вступление в ВТО

Все опрошенные нами “чистые” экономисты считают, что это замечательное событие, над которым много работали два последних президента страны. Аксиоматическим считается, что наше вступление в ВТО даст новый толчок развитию экономики, что участие в многосторонней торговле при всех рисках - это прекрасный шанс для отраслей украинской промышленности. По мнению экономистов, без ВТО, без внешней конкуренции не создаются механизмы стимулирования технического и технологического перевооружения экономики.

Введение обязательного внешнего независимого оценивания (ВНО)

В этом году внешнее тестирование впервые стало обязательным для всех выпускников школ. Без сертификата Украинского центра оценивания качества образования невозможно было вступить ни в один вуз. Новая форма вступления сразу вызывала в обществе бурное обсуждение (споры продолжаются до сих пор) и стала предметом громких заявлений политиков. Но наконец украинские абитуриенты дождались, пусть пока и не стопроцентной, но все же возможности равного доступа к образованию, которое уже давно доминирует в Европе и Америке.

Наводнение в Западной Украине

В конце июля Западную Украину охватила беда. Из-за сильных грозовых дождей, не прекращавшихся несколько дней подряд, 26 июля на территории Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской, Тернопольской, Черновицкой и Винницкой областей уже бурлило наводнение. Горные реки вышли из берегов. Вода смывала все на своем пути: берега, дамбы, автомобильные дороги, мосты, дома. Люди теряли все – дома, скот, угодья, урожаи, а главное – теряли близких. По мнению Президента Виктора Ющенко, нынешнее наводнение стало второй по масштабам общенациональной катастрофой после аварии на Чернобыльской АЭС.

Достижение олимпийской сборной и осуществление мечты братьев Кличко

В канун отъезда олимпийской сборной Украины в Китай в прессе преобладали пессимистические прогнозы. Отовсюду слышилось, мол, афинский результат (12 место среди 202 стран участниц, 23 медали) не повторить. Но прогнозы не только не сбылись: в этом году Украина достигла своего высшего результата – стала одиннадцатой, а по числу медалей (27) это лучшее выступление украинской сборной за всю ее историю. Золото в Украину привезли фехтовальщицы, стрелки из винтовки, пистолета, лука. Наши спортсмены показали, что они добывают олимпийское золото даже несмотря на мизерное финансирование на фоне почти полного отсутствия современных спортивных залов, бассейнов, кортов.

Также в этом году воплотилась в жизнь давняя мечта братьев Кличко - они одновременно стали чемпионами мира. Кличко – единственные в истории профессионального бокса родные братья - супертяжы, которым удалось достичь такого уникального результата. После победы в бою с нигерийцем Семюэлем Питером Виталий Кличко прибавил пояс самой престижной версии WBC к титулам IBF и WBO брата Владимира. Отныне они чемпионы мира по бокса в сверхтяжелом весе по разным версиям. Юлия Тимошенко в поздравлении братьям отметила, что они делают “очень много для международного признания Украины, гораздо больше, чем все политики вместе взятые”.

Мытарства украинских моряков в плену сомалийских пиратов Уже больше трех месяцев украинский моряк находится в плену сомалийских пиратов. 25 сентября судно “Фаина” было захвачено у берегов Сомали. На борту судна - 33 танка Т-72, гранатомета, зенитных установок и боеприпасов, которые предназначались Кении. Сначала пираты потребовали выкуп за пленных в размере $35 миллионов. После долгих переговоров сумму удалось снизить до 3 миллионов. Спикер МИД Украины стабильно сообщает, что процесс освобождения украинского моряка продолжается. Но, кажется, существенных сдвигов в переговорном процессе нет. Пираты, выйдя на связь с УНИАН, вообще довольно категоричео утверждают, что Украина как государство самоустранилась от переговоров об освобождении моряка “Фаины”. Поэтому, когда наконец закончатся мытарства украинских моряков, сегодня не может сказать никто.

Взрыв в жилом доме в Евпатории Високосный год еще раз решил напомнить о себе напоследок – на этот раз в виде взрыва в жилом доме. Взрыв в пятиэтажном доме №67 по улице Некрасова в Евпатории произошел 24 декабря в 21.45. Два подъезда были полностью разрушены, погибли 27 человека. 21 посравдавшего МЧСовцам удалось спасти.

Эта авария в очередной раз высветила проблемы жилищно-коммунального хозяйства. Украинцы уже не могут безопасно чувствовать себя в собственных домах, ведь последние иногда напоминают пороховую бочку, и не без вины ЖЭКов и местной власти. После взрыва в Евпатории правительство издало распоряжение проверить по всей стране подвальные и цокольные помещения жилых домов на наличие в них опасного производства или хранение опасных веществ

Трагедия в Евпатории хотя бы на некотрое время объединила враждующих Президента и премьера: 25 декабря они практически одновременно прибыли в Евпаторию. Глава государства, к изумлению прессы, положительно оценил именно работу правительства.

Обострение отношений с Россией и отсутствие газового контракта на следующий год

Бывало, что Украине приходилось входить в Новый год без подписанного с Российской Федерацией газового контракта, бывало, что окончательные условия поставок газа согласовывались уже в январе следующего года. Но еще никогда отсутствие контракта не накладывалось на такое обострение российско-украинских отношений. Пока страны даже не согласовали сумму газового долга. Россия делает Украине громкие предупреждения, мол, прекратит поставки газа, и апеллирует к авторитету европейских потребителей, говоря, что из-за Украины у них могут возникнуть проблемы с транзитом. Президент пообещал, что частично для уплаты долга будут использованы резервы НБУ. К проблемам отношений с Россией и газового долга добавляются много эмоциональных наслоений, взаимных обвинений представителей украинской власти и открытых вопросов вроде, кому должна Украина - “Газпрому” или компании “РУЭ”, насколько они тождественны и кто стоит за последней? Так или иначе, в этом году неподписание контракта с РФ выглядит действительно тревожно.

Анна Ященко, Маша Мищенко