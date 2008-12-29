Газпром решил стоять на своем

В центральном офисе ОАО «Газпром» состоялось заседание Совета директоров, который принял к сведению информацию о состоянии расчетов и перспективах взаимоотношений ОАО «Газпром» и хозяйствующих субъектов Украины в газовой сфере.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром».

В сообщении отмечается, что Совет директоров поручил Правлению компании продолжить работу, направленную на полное погашение украинской стороной имеющейся задолженности, подписание новых контрактов на поставку газа в 2009 году и обеспечение гарантий своевременной оплаты за поставленный газ в будущем.

Члены Совета директоров особо подчеркнули, что «Газпром» будет в полном объеме выполнять свои обязательства перед европейскими потребителями газа.

Вопрос о состоянии договорной кампании по обеспечению реализации инвестиционной программы ОАО «Газпром» на 2009 год перенесен на следующее заседание.

Справка УНИАН. 2 октября 2008 года в ходе встречи председателя правительства РФ Владимира ПУТИНА и премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО был подписан Меморандум о сотрудничестве в газовой сфере. Одним из ключевых положений документа является возможность перехода на прямые долгосрочные отношения между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» с 1 января 2009 года. При этом «Газпром» сохраняет возможность продавать напрямую конечным потребителям Украины 7,5 млрд. куб. м газа в год. Документом подтверждено намерение поэтапного перехода на рыночные, экономически обоснованные и взаимосогласованные цены на газ для Украины, а также тарифы на транзит газа по ее территории.

Условием выполнения положений Меморандума является полное погашение НАК «Нафтогаз Украины» всей имеющейся задолженности за поставленный газ.

За последний месяц состоялось несколько раундов переговоров ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины», в ходе которых рассматривались различные варианты погашения долга, включая предложение «Газпрома» провести взаимозачет украинского долга в виде аванса за транзит российского газа по территории Украины.