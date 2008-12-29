Совет директоров Газпрома будет думать, что делать с Украиной

Ситуацию со снабжением газа в Украину рассмотрит сегодня Совет директоров Газпрома на внеочередном заседании, передает 5 канал. Как ранее заявляли в Москве, "Нафтогаз Украины" не имеет средств рассчитаться с долгами за российское топливо. Поэтому Газпром ищет другие пути выхода из кризиса.

Также российский монополист должен определиться с ценой, по которой в случае погашения задолженности Украина будет получать газ в следующем году. Пока еще точно известно одно - она будет выше нынешних ста семидесяти девяти с половиной долларов за тысячу кубометров. Газпром заявляет - если Украина в ближайшие дни не решит проблему с уплатой долгов, с первого января ей могут перекрыть газ



