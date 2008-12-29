Металлургии грозит самое большое падение за 60 лет?

По мнению аналитиков, стальному бизнесу в 2009 году грозит падение производства как минимум на 10%, то есть самое большое годовое падение за более чем 60 лет. Об этом в воскресенье сообщила Financial Times.

По самым пессимистичным прогнозам, возвращение объемов производства на уровень 2007 года займет не меньше четырех лет.

Сектор оказался в числе тех, кто больше всего пострадал от финансовых бурь уходящего года: цены акций многих стальных групп с середины 2008 года упали больше чем на две трети. Из-за резкого падения в сентябре - октябре количества заказов от таких секторов как строительство, автопром и производство бытовой техники многие производители, включая компании ArcelorMittal, "Северсталь" и Corus сократили объемы производства.

Аналитик кредитного рейтингового агентства Moody’s Кэрол Коуэн заявила: "Падение спроса на сталь выходит за рамки цикличных спадов".

По оценкам американской консалтинговой компании World Steel Dynamics, в будущем году производство стали уменьшится на 13,9% по сравнению с нынешним годом.

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