На межбанке доллар начал со снижения

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся снижением котировок – 7,5150/7,6500, цены на российскую валюту понизились – 0,2510/0,2590, котировки по евро-гривне поднялись – 10,6975/10,9200.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли - 1,4254/56 (четверг - 1,4066/69).

В пятницу Нацбанк на рынок не выходил.

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