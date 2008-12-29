Можно ли найти работу в Украине

Вдвое меньше работы и вдвое больше желающих работать - такая ситуация сейчас в Украине, пишет газета «Дело».

И даже вопреки тотальным сокращениям на производствах и в офисах найти рабочее место можно, подчеркивает издание.

ІТ-бизнес, медицина и фармацевтика - вот сферы, которых почти не затронул финансовый кризис. Здесь вакансий хватит. Есть работа и в рекламной сфере, правда, отныне требования к потенциальным работникам рекламных отделов завышены в несколько раз.

За полгода в Украине количество искателей работы удвоилась. Банкиры публикуют замороженные вакансии, формируя таким образом кадровый резерв.

ICTV