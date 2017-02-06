В СБУ планируют усилить контрразведывательную и антитеррористическую деятельность
15:51, 06 февраля 2017Общество
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Служба безопасности Украины в рамках реформирования ведомства планирует усилить контрразведывательную и антитеррористическую деятельность.
В СБУ рассказали о реформировании ведомства / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук.
“Мы будем усиливать контрразведывательную составляющую, составляющую по борьбе с терроризмом», - сказал он.
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Также, по словам Ткачука, «мы будем выходить с предложением оптимизации количества личного состава службы, и это предусмотрено в концепции реформирования службы”.
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