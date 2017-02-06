В СБУ планируют усилить контрразведывательную и антитеррористическую деятельность

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук.

“Мы будем усиливать контрразведывательную составляющую, составляющую по борьбе с терроризмом», - сказал он.

Читайте такжеСБУ решила не запрещать "подруге Путина" Ле Пен въезд в Украину

Также, по словам Ткачука, «мы будем выходить с предложением оптимизации количества личного состава службы, и это предусмотрено в концепции реформирования службы”.