В СБУ планируют усилить контрразведывательную и антитеррористическую деятельность

15:51, 06 февраля 2017
Общество
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Служба безопасности Украины в рамках реформирования ведомства планирует усилить контрразведывательную и антитеррористическую деятельность.

В СБУ рассказали о реформировании ведомства / УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук.

“Мы будем усиливать контрразведывательную составляющую, составляющую по борьбе с терроризмом», - сказал он.

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Также, по словам Ткачука, «мы будем выходить с предложением оптимизации количества личного состава службы, и это предусмотрено в концепции реформирования службы”.

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Теги: #СБУ