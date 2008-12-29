Газпром сделал Украине невыгодное предложение - эксперт

Предложение российского “Газпрома” погасить долги с помощью услуг за транспортировку газа Украине не выгодно.

Такое мнение высказал директор энергетических программ центра «Номос» Михаил ГОНЧАР в интервью “Немецкой волне”.

По словам эксперта, говорить о сохранении теперешней ставки транзита российского газа в Европу по украинской территории до согласования цены газа преждевременно. Как сказал М.ГОНЧАР, в случае назначения рыночной цены на газ должен быть установлен и европейский тариф его транзита.

Цена на голубое топливо, считает эксперт, до сих пор не определена не по вине Украины. «Отсутствие цены сегодня связано с провалом газпромовской политики в Центральной Азии. Они не имеют цены на газ со стороны Туркменистана. И соответственно - ничего не могут предложить украинской стороне», - отметил М.ГОНЧАР.

Споры вокруг украинских газовых долгов, по мнению эксперта, продолжаются из-за обнародования “Газпромом”, “Нафтогазом Украины” и “РосУкрЭнерго” только части правды. В частности, М.ГОНЧАР назвал абсурдными требования погасить долг за декабрь еще до конца этого месяца.

Как сообщал УНИАН, “Газпром” как один из вариантов погашения долга предлагает Украине провести авансовый платеж за транзит газа по действующей ставке в 1,7 долл. за тысячу кубометров на 100 километров.