На смену «черным» схемам контрабанды пришли «серые»

08:15, 29 декабря 2008
Общество
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Возросло количество попыток

В этом году пасажиро-транспортный поток на участке западной границы Украины уменьшился на 5%. В то же время пограничники указывают на рост общей суммы контрабандных товаров и увеличение попыток пересечь границу с поддельными или чужими паспортными документами.

За одиннадцать месяцев этого года западную границу Украины пересекло почти 25 миллионов граждан, что на 5-6 процентов меньше, чем в прошлом году. Пограничники объясняют такое уменьшение внедрением Шенгенской зоны, что осложнило получение виз для граждан Украины.

В то же время, в отличие от пассажиропотока, количество контрабанды, по данным пограничников, не уменьшилось, а увеличилось на 53 процента от общей суммы изъятой контрабанды за прошлый год.

Руководитель Западного регионального управления Госпогранслужбы Анатолий Горбенко говорит, что чаще всего в Украину предпринимают попытки незаконно завести оргтехнику, компьютеры и мясные изделия, а вывозят - сигареты. Причем „табачный бизнес” активно ведут жители приграничных районов.

Горбенко также заверил, что изменились и схемы контрабанды: „Сейчас отсутствуют так называемые „черные” схемы, когда товар завозили без досмотра, без заноса в базу данных. В действие вступили “серые” схемы, когда заходит товар по заниженным ценам, с изменениями кодов классификации”.

Пограничники также констатируют, что количество попыток пересечь границу по поддельным, чужим или недействительным документам каждый раз растет. Такие задержания происходят ежедневно.

Немецкая волна

 

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