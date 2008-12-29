На Житомирщине установлен памятный знак жертвам Голодомора

На Житомирщине в Овруцком районе установлен памятный знак жертвам Голодомора и политических репрессий.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам главы Овруцкой райгосадминистрации Игоря КЛИМЕНКО, этот памятный знак является символом скорби за установленными поименно 515 жертвами трагедии, произошедшей в районе. Авторами памятного знака является художник Владимир КОЗИРЕНКО и скульпторы братья Александр и Игорь ПРИЩЕПЧУКИ.

Инициировали его установление местная власть, руководители клуба «Поиск» и представители Древлянского казачества (одна из казацких организаций Житомирщины).

«Поскольку сессия райсовета не выделила средства для этих потребностей, помогли спонсоры - представители ООО «Автосвит ЛТД», - уточнил глава Овруцкой райгосадминистрации.

Он сообщил, что за это им и строителям от власти вручили грамоты и благодарности областного и районного уровней.

Справка УНИАН. В Житомирской области установлено свыше 40 тысяч жертв и свыше 18 тысяч пострадавших от Голодомора, выявлено 76 мест массового захоронения умерших от голода. Властью и общественностью сооружено 9 памятников и 162 памятных знака.