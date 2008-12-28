В секторе Газа ранена гражданка Украины с ребенком

В результате авиаударов, нанесенных ВВС Израиля по сектору Газа, ранена гражданка Украины с ребенком, которые госпитализированы в одну из больниц.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, они получили ранение стеклом в момент взрыва одной из бомб.

Посольство Украины в Израиле поддерживает связь с украинцами в секторе Газа, чтобы в случае необходимости предоставить возможное содействие.

По информации дипучреждения, 27 и 28 декабря в результате военно-воздушных ударов израильской авиации погибли 230 человек и свыше 700 получили ранение.

Посольство Украины в Израиле продолжает отслеживать последующее развитие событий в Палестинской Автономии.

Как сообщал УНИАН, количество погибших в результате израильских авиаударов по сектору Газа выросло до 282 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя палестинского Министерства здравоохранения Муавия ХАСАНЕНА.

Количество раненых, которые находятся в больницах, он оценил в 687 человек, из которых 183 остаются в тяжелом состоянии. Всего за два дня бомбардировок ранения получили 1192 человека.