В Одессе открылась фотовыставка, посвященная героизму участников АТО

Как передает корреспондент УНИАН, участниками художественно-патриотического мероприятия стали военнослужащие Одесского гарнизона, воины-добровольцы, общественные активисты - волонтеры, кадеты военно-морского лицея, курсанты, студенты, бойцы батальона УОН УПА.

В экспозиции представлены любительские фотокартины, которые воссоздают нелегкие фронтовые будни.

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По словам одного из организаторов фотовыставки, воина добровольческого отряда ОУН - участника боевых действий на востоке Украины Тараса Козлишина, такие жизненные мгновения трудно пережить, ведь они уже являются частью новейшей истории Украины.

«Немаловажно, чтобы на примерах настоящих Героев Украины, которые погибли на передовой, в районе АТО, воспитывалось наше молодое поколение. Поэтому все мы должны объединить наши усилия для общей победы, сохранения мира в нашей стране», - отметил он.

Рассказы о героических и мужественных поступках патриотов Украины сопровождались исполнением украинских песен и чтением стихов Тараса Шевченко.