В Крыму оккупанты будут издавать газету на украинском языке

Об этом РИА Новости сообщил так называемый «глава госкомитета республики по делам межнациональных отношений и депортированных граждан» Заур Смирнов.

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"Газета будет рассказывать о жизни украинцев в Крыму. Название газеты находится пока в рабочем проекте", - сказал Смирнов.

По его словам, газета будет выходить при поддержке «крымского правительства». Договоренность на этот счет уже достигнута с "Украинской общиной Крыма".

"В течение месяца мы планируем выпустить первый номер газеты", — добавил Смирнов.