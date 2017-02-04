В Крыму оккупанты будут издавать газету на украинском языке
12:53, 04 февраля 2017Общество
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Во временно оккупированном Крыму в ближайшее время появится газета на украинском языке.
REUTERS
Об этом РИА Новости сообщил так называемый «глава госкомитета республики по делам межнациональных отношений и депортированных граждан» Заур Смирнов.
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"Газета будет рассказывать о жизни украинцев в Крыму. Название газеты находится пока в рабочем проекте", - сказал Смирнов.
По его словам, газета будет выходить при поддержке «крымского правительства». Договоренность на этот счет уже достигнута с "Украинской общиной Крыма".
"В течение месяца мы планируем выпустить первый номер газеты", — добавил Смирнов.
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