В Евпатории завершены аварийно-спасательные работы

Сегодня в 17.00 в Евпатории на улице Некрасова, 67, спасателями МЧС завершены все работы по расчистке завалов в разрушенном взрывом доме.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Новых жертв при этом не выявлено. Число погибших вследствие взрыва – 27, из которых трое детей. Работниками МЧС спасен 21 житель дома.

На месте остаются работать опергруппа МЧС, сотрудники милиции и военнослужащие внутренних войск МВД. Расследование проводит государственная следственная комиссия. Привлеченный во время ликвидации чрезвычайной ситуации личный состав ГУ МЧС Украины в АР Крым уже вернулся в свои гарнизоны.

Как сообщал УНИАН, взрыв в пятиэтажном доме по улице Некрасова в Евпатории произошел 24 декабря в 21.45. Разрушен первый и второй подъезды дома.

Предварительной причиной трагедии считается взрыв баллонов с кислородом и ацетиленом, которые хранились в подвале пятиэтажки и принадлежали ЖЭКу.