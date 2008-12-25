В Евпатории из-под завалов извлечены 18 погибших (уточненные данные)

По данным на вечер 25 декабря, из-под завалов разрушенного взрывом пятиэтажного дома в Евпатории извлечены тела 18 погибших.

Об этом по телефону корреспонденту УНИАН сообщил помощник начальника Главного управления МЧС Украины в Крыму Владимир ИВАНОВ.

«Обнаружены 18 погибших, из них двое – дети», - сказал В.ИВАНОВ.

Сколько еще человек находится под завалами, помощник начальника ГУ МЧС в Крыму уточнить не смог, отметив, что сейчас это затруднительно. Спасатели не теряют надежду найти живых людей.

Работы на месте чрезвычайного происшествия продолжаются. Они прерываются лишь на «минуты тишины», необходимые для того, чтобы услышать голоса людей из-под завалов.

Задействованы техника, спасатели также ведут работы вручную. Место трагедии освещено мощными прожекторными установками, сообщили в МЧС.

Как сообщал УНИАН, взрыв в пятиэтажном доме по улице Некрасова в Евпатории прогремел 24 декабря в 21:45. Разрушились первый и второй подъезды дома. По данным БТИ, в обрушившихся квартирах проживали 62 человека. Уже спасен 21 человек. Предварительной причиной трагедии считается взрыв баллонов с кислородом и ацетиленом, хранившихся в подвале пятиэтажки и принадлежавших ЖЭКу.

Сегодня днем ряд крымских чиновников и силовиков сообщили журналистам об обнаружении 19 погибших.