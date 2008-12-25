Прокуратура возбудила уголовное дело по факту взрыва в Евпатории

Прокуратура АР Крым возбудила уголовное дело по факту взрыва жилого дома в Евпатории.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры Украины, дело возбуждено по ст. 196 (преднамеренное или неосторожное уничтожение имущества) Уголовного кодекса Украины.

В то же время, в Генпрокуратуре не исключают, что после установления причин и обстоятельств трагедии дело может быть переквалифицировано по другой статье.

В пресс-службе также отметили, что сейчас на месте происшествия работает следственная группа во главе с прокурором Крыма, выясняя совместно с МЧС причины взрыва.

В Генпрокуратуре пока не видят необходимости направлять для усиления следственной группы своих сотрудников, но если такая потребность будет, они будут отправлены в Крымскую Автономию, отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, взрыв в Евпатории по улице Некрасова, 67, в пятиэтажном шестиподъездном 95-квартирном жилом доме (1965 года застройки) произошел 24 декабря около 22.00.

По данным МЧС, взрывом разрушены 35 квартир (первый и второй подъезды дома) и повреждены квартиры третьего подъезда.

Количество погибших составляет уже 11 человек, из них 1 ребенок. Спасен 21 человек.

Под завалами могут находиться 60-62 человека.