В Одессе на три месяца закрыли Потемкинскую лестницу

В Одессе закрыли Потемкинскуя лестницу в связи с реставрацией. Об этом сообщается на сайте Одесского городского совета.

Сообщается, что памятник будет закрыта с 31 января до конца апреля.

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В частности, за эти три месяца планируется завершить работы по облицовке парапетов и лестничных площадок Потемкинской лестницы новым гранитом и работы по реставрации ступеней из старого гранита с установкой их на прежние места.

Напомним, в сентябре в Одессе в связи с реконструкцией Потемкинской лестницы была приостановлена работа фуникулера на Приморском бульваре до 30 декабря.

"Учитывая длительный ремонт Потемкинской лестницы, для обеспечения безопасности граждан эксплуатация фуникулера на Приморском бульваре приостановлена", - отметили в мэрии.