Факельное шествие в Киеве в честь Героев Крут (фоторепортаж)
08:47, 30 января 2017Общество
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29 января в Киеве прошло факельное шествие ко дню памяти Героев Крут.
Реконструкция боя на Арсенальной площади / REUTERS
Участники шествия прошли от Арсенальной площади до Аскольдовой могилы.
Перед шествием на Арсенальной площади реконструкторы продемонстрировали события боя между большевиками и воинами УНР за завод "Арсенал", который состоялся в январе 1918 года.
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