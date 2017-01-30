Факельное шествие в Киеве в честь Героев Крут (фоторепортаж)

08:47, 30 января 2017
Общество
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29 января в Киеве прошло факельное шествие ко дню памяти Героев Крут.

Реконструкция боя на Арсенальной площади / REUTERS

Участники шествия прошли от Арсенальной площади до Аскольдовой могилы.

Перед шествием на Арсенальной площади реконструкторы продемонстрировали события боя между большевиками и воинами УНР за завод "Арсенал", который состоялся в январе 1918 года.

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