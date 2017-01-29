Во Львове почтили память Героев Крут (фото)

Во Львове сегодня воспитанники военного лицея с усиленной военно-физической подготовкой имени Героев Крут торжественным маршем почтили память киевских студентов и бойцов свободного казачества, погибших в 1918 году во время боя с большевистской армией.

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Как передает корреспондент УНИАН, мероприятия проходили на Лычаковском кладбище у могил участников легендарного боя под станцией Круты Игоря Лосского и Андрея Лазаренко.

Лицеисты в парадной форме со штандартом лицея и государственными флагами Украины осуществили торжественное прохождение в присутствии руководства органов власти области и города, многочисленных представителей общественности.

На месте захоронений участников боя под станцией Круты присутствовавшие совместно помолились за борцов за свободу Украины, а после возложения корзин с сине-желтыми цветами и венков зажгли десятки свечей у могил павших героев.

Также сегодня во Львове в парке «На валах» состоится театрализованное военно-историческое действо "Бой за станцию ​​Круты".