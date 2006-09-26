Ющенко про антисемитизм, историю и Голодомор

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что мероприятия 26-27 сентября в Киеве, приуроченные к 65-й годовщине трагедии Бабьего Яра, станут одним из шагов в преодолении таких явлений, как ксенофобия и межнациональная вражда.

Как сообщили УНИАН в официальном интернет-представительстве Президента Украины, об этом он сказал в интервью ведущему израильскому национальному телеканалу «Ченел 2 Ньюз», отвечая на вопрос о позиции Украины относительно расовой нетерпимости.

«Я думаю, это хороший пример – инициатива проведения в Украине мероприятий, посвященных событиям, произошедшим в Бабьем Яру. Важно, чтобы мы взяли с этой истории не только уроки мирного сосуществования, но и уроки понимания», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Говоря об антисемитизме и ксенофобии, В.ЮЩЕНКО назвал эти явления «унижающими людей», и отметил, что бороться с ними можно только «большой и активной совместной работой в гуманитарном, социальном и других направлениях». «Безусловно, единого лекарства нет. Это комплекс действий, которые подобное явление могли бы искоренить», – сказал глава государства.

По мнению Президента, в этом вопросе большое внимание должно быть уделено и изучению исторических фактов. «Люди много страдают от того, что они, возможно, знают не всю историю. Или не ту историю. Я это чувствую на украинской нации, когда еще десять лет назад о Голодоморе 1932-33 замалчивали, не было написано книг, не сняты фильмы», – сказал В.ЮЩЕНКО, отметив, что о таких вопросах «должны говорить и политики, и общественность, и журналисты».