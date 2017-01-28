В Украине за прошедшие сутки в ДТП погибли 7 человек, травмировано 68
12:36, 28 января 2017Общество
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В 10 областях Украины зафиксирована критическая по уровню аварийности ситуация (рост количества ДТП на 50% и более).
За прошедшие сутки в ДТП погибли 7 украинцев, еще 68 получили травмы / Фото УНИАН
За пошедшие сутки в Украине вследствие дорожно-транспортных происшествий погибли 7 человек, 68 получили травмы.
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Как сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, за прошедшие сутки критическая по уровню аварийности ситуация (рост количества ДТП на 50% и более) зафиксирована в 10 областях. В частности, речь идет о Закарпатской, Ивано-Франковской, Волынской, Хмельницкой, Житомирский, Винницкой, Киевской, Кировоградской, Харьковской и Луганской области.
Высокий уровень аварийности (рост количества ДТП от 10 до 50 процентов) зафиксирован в Ривненской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областях.
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