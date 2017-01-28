В Украине за прошедшие сутки в ДТП погибли 7 человек, травмировано 68

За пошедшие сутки в Украине вследствие дорожно-транспортных происшествий погибли 7 человек, 68 получили травмы.

Читайте такжеНа Киевщине военнослужащий совершил ДТП: трое погибших

Как сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, за прошедшие сутки критическая по уровню аварийности ситуация (рост количества ДТП на 50% и более) зафиксирована в 10 областях. В частности, речь идет о Закарпатской, Ивано-Франковской, Волынской, Хмельницкой, Житомирский, Винницкой, Киевской, Кировоградской, Харьковской и Луганской области.

Высокий уровень аварийности (рост количества ДТП от 10 до 50 процентов) зафиксирован в Ривненской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областях.