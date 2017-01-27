Как вы относитесь к идее отмены праздника 9 мая в Украине? – опрос УНИАН

В конце января 2017 года директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что в Украине разработан новый проект закона "О государственных праздниках в Украине", который, в частности, предусматривает отмену 9 мая и 8 марта государственных праздников и, соответственно, выходных дней.

В связи с этим УНИАН решил поинтересоваться мнением своих читателей по этому поводу.