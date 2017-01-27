Как вы относитесь к идее отмены праздника 9 мая в Украине? – опрос УНИАН
15:27, 27 января 2017Общество
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Новый опрос УНИАН по поводу "декоммунизации" ряда государственных праздников.
В конце января 2017 года директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что в Украине разработан новый проект закона "О государственных праздниках в Украине", который, в частности, предусматривает отмену 9 мая и 8 марта государственных праздников и, соответственно, выходных дней.
В связи с этим УНИАН решил поинтересоваться мнением своих читателей по этому поводу.
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