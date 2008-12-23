«Пологовский маньяк» получил пожизненное

Сегодня коллегия судей Апелляционного суда Днепропетровской области под председательством судьи Сергея ВОЛОШКО вынесла приговор серийному убийце и насильнику Сергею ТКАЧУ («пологовскому маньяку»), осудив его к пожизненному заключению.

Как передает корреспондент УНИАН, 57-летний С.ТКАЧ признан виновным в совершении 36 убийств и покушений на убийства в отношении женщин, в том числе несовершеннолетних девочек, на территории Запорожской и Днепропетровской областей на протяжении 1984-2005 гг.

Кроме того, суд удовлетворил иски родственников трех потерпевших о возмещении морального вреда и материального ущерба на общую сумму свыше 370 тыс. грн.

Суд также признал С.ТКАЧА виновным в совершении разбоев и ограблений своих жертв.

Судья С.ВОЛОШКО заявил журналистам после вынесения приговора, что во время судебного следствия вина С.ТКАЧА в 4 убийствах не была доказана.

Приговор суда вступит в законную силу через 30 дней и может быть обжалован в порядке кассации в Верховном суде Украины.

С.ТКАЧ сообщил в суде, что будет обжаловать приговор.

В то же время адвокат С.ТКАЧА Юрий СИРОТЕНКО сообщил журналистам о желании С.ТКАЧА как можно скорее попасть в спецколонию для осужденных к пожизненному заключению, поскольку «там лучшие условия содержания, чем в СИЗО».

Как сообщал УНИАН, 17 ноября 2008 года Генеральной прокуратурой Украины возбуждено уголовное дело в отношении бывших первого заместителя начальника Пологовского РО УМВД Украины в Запорожской области и оперуполномоченного уголовного розыска и оперативного работника.

В ходе доследственной проверки установлено, что указанные лица путем применения физического и психологического насилия во время допросов и проведения следственных действий заставили признаться гражданина Д. в изнасиловании малолетней.

Учитывая признание подсудимого С.ТКАЧА, который обвиняется в совершении целого ряда убийств, в изнасиловании малолетней, и другие обстоятельства дела, Генеральной прокуратурой Украины внесено представление в Апелляционный суд Запорожской области об отмене в порядке исключительного производства приговора Пологовского районного суда в отношении гражданина Д., которое было удовлетворено, а незаконно осужденный освобожден из-под стражи.

Указанным работникам Пологовского райотдела милиции предъявлено обвинение в совершенных преступления, предусмотренного ч. 3 ст.365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий, что повлекло тяжелые последствия).

В соответствии с решением Печерского районного суда г. Киева все трое обвиняемых взяты под стражу.