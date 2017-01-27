Луценко сообщил об освобождении грузинского добровольца Церцвадзе из СИЗО

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в Facebook.

«Как и обещал - Гия Церцвадзе на свободе. Украина своих не сдает. В том числе - если это свои грузины», - написал генпрокурор.

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Как сообщал УНИАН, Апелляционный суд Киева перенес на 3 февраля рассмотрение жалобы адвоката на решение Соломенского райсуда столицы о содержании под стражей Церцвадзе.

17 января грузинский доброволец был взят под стражу на 40 суток по решению суда до урегулирования депортационного дела в отношении него Генпрокуратурой. Защитник Церцвадзе Ксения Проконова подала апелляционную жалобу на решение о содержании его под стражей.

25 января Луценко не исключил освобождения Церцвадзе из-под ареста и отказ России в его выдаче.