Луценко сообщил об освобождении грузинского добровольца Церцвадзе из СИЗО
Гражданин Грузии, участник АТО, подозреваемый в убийстве в России, Гия Церцвадзе вышел из Лукьяновского СИЗО в Киеве на свободу.
Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в Facebook.
«Как и обещал - Гия Церцвадзе на свободе. Украина своих не сдает. В том числе - если это свои грузины», - написал генпрокурор.
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Как сообщал УНИАН, Апелляционный суд Киева перенес на 3 февраля рассмотрение жалобы адвоката на решение Соломенского райсуда столицы о содержании под стражей Церцвадзе.
17 января грузинский доброволец был взят под стражу на 40 суток по решению суда до урегулирования депортационного дела в отношении него Генпрокуратурой. Защитник Церцвадзе Ксения Проконова подала апелляционную жалобу на решение о содержании его под стражей.
25 января Луценко не исключил освобождения Церцвадзе из-под ареста и отказ России в его выдаче.