В Чонгаре завершено строительство телебашни для вещания на Крым - Кабмин

Сегодня, 25 января было завершено строительство телерадиостанции в с. Чонгар Херсонской области. Высота новой башни - 150 м, в настоящее время идет монтаж оборудования, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

Как рассказал Сергей Костинский-член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, с начала февраля сигнал украинских радиостанций Первый канал Украинского радио Meydan, Радио Крым. Реалии, Херсон FM начнет доставляться в Крым.

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Следующий этап - организация цифрового телевидения.

«Срок строительства башни занял около двух месяцев. Все остальное время, около 9 месяцев, заняли работы по просчету и международной координации радиочастот, отвода земельного участка, проведения конкурса на радиочастоты», - сообщил Костинский.

Государственный секретарь Министерства информационной политики Украины Артем Биденко заявил: «Силами инвесторов и Херсонской ОГА и благодаря слаженной работе госорганов, оперативно возведена телерадиобашня для вещания на Крым. Это событие – еще один шаг на пути успешной информационной реинтеграции полуострова».

28 декабря 2016 года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания по результатам итогов конкурса выдала 4 лицензии для вещания на свободных радиоканалам на временно оккупированной территории АР Крым.