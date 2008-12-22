Водителем Тойота Прадо, сбившим троих пешеходов, оказался майор милиции

Водителем автомобиля «Тойота Прадо», сбившего в Макеевке 21 декабря троих пешеходов, оказался сотрудник научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при ГУМВД в Донецкой области майор милиции К. Об этом сообщает Остров со ссылкой на отдел по связям с общественностью главного управления МВД Украины в Донецкой области.

«Коллегия, личный состав ГУМВД Украины в Донецкой области с чувством глубокой вины информирует о факте дорожно-транспортного происшествия совершенного сотрудником научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при ГУМВД в Донецкой области майором милиции К.», - говорится сообщении ГУ МВД Украины в Донецкой области.

По факту ДТП прокуратурой возбуждено уголовное дело, - отмечает ГУ МВД области. Одновременно уточняется, что виновник в ДТП "находился в очередном отпуске".

«Руководством ГУМВД области приняты необходимые меры, исключающие возможность виновнику ДТП уйти от ответственности – он находится под стражей, проводятся все следственно-процессуальные мероприятия. В связи со случившимся, коллегия и личный состав ГУМВД Украины в Донецкой области выражает глубокие соболезнования потерпевшим и их родственникам, а также приносит искренние извинения за действия сотрудника», - отмечает ГУ МВД Украины в Донецкой области.

Как сообщалось, 21 декабря, примерно в 12 час. 30 мин. в Макеевке по улице Московской двигался автомобиль под управлением указанного сотрудника. Последний, не справившись с управлением, в районе остановки «Центральный рынок», выехал на пешеходную часть дороги и въехал в подземный переход. В результате совершенного ДТП пострадали три человека, один из которых от полученных травм скончался в больнице. Кроме того, были повреждены еще несколько автомобилей.

К слову, новый автомобиль «Тойота Прадо» в автосалонах Донецкой области стоит от 300 тыс. грн, отмечает издание.