В Харькове пьяный сотрудник СБУ совершил ДТП

Сотрудник Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области, который находился в состоянии алкогольного опьянения, совершил дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, 19 декабря с.г. в 20.30 у дома на одной из улиц Харькова старший сотрудник охраны областного управления СБУ, который был одет в форменную одежду работника милиции и находился в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем «Дэу-Ланос», совершил столкновение с автомобилем ГАЗ-3110, стоявшем на обочине дороги.

Вследствие ДТП водитель автомобиля ГАЗ, 1969 году рождения, с диагнозом «ушиб грудной клетки» был доставлен в больницу неотложной медицинской помощи.

Во время оформления материалов ДТП сотрудник СБУ представлялся работником Госавтоинспекции. Кроме того, во время проверки документов на автомобиль «Дэу-Ланос» инспекторами было выявлено, что государственный номер автомобиля не совпадал с государственным номером в техническом паспорте.