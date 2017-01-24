"Постапокалиптический" Киев или что осталось от новогоднего "Города развлечений" (фото)

20:09, 24 января 2017
Общество
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В соцсети Facebook обсуждают «постапокалиптическую» фотографию с Михайловской площади в Киеве, где располагался новогодний «Город развлечений».

После празднования осталась куча мусора / Михайлина Скорик, Facebook

Фотографию обнародовала на своей странице в Facebook журналистка Михайлина Скорик.

На фото можно увидеть, что после празднования новогодних праздников на популярном еще несколько недель назад месте в центре Киева осталась куча мусора.

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«Киев туристический. Жаль, что Виталий Кличко не ходит сюда после закрытия елки», – говорится в сообщении.

Отметим, демонтаж главной елки страны на Софийской площади начался в ночь с 16 на 17 января.

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Теги: #Киев#елка#демонтаж