"Постапокалиптический" Киев или что осталось от новогоднего "Города развлечений" (фото)
20:09, 24 января 2017Общество
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В соцсети Facebook обсуждают «постапокалиптическую» фотографию с Михайловской площади в Киеве, где располагался новогодний «Город развлечений».
После празднования осталась куча мусора / Михайлина Скорик, Facebook
Фотографию обнародовала на своей странице в Facebook журналистка Михайлина Скорик.
На фото можно увидеть, что после празднования новогодних праздников на популярном еще несколько недель назад месте в центре Киева осталась куча мусора.
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«Киев туристический. Жаль, что Виталий Кличко не ходит сюда после закрытия елки», – говорится в сообщении.
Отметим, демонтаж главной елки страны на Софийской площади начался в ночь с 16 на 17 января.
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