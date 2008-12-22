Из-за непогоды в Украине без света сидят 488 населенных пунктов
10:19, 22 декабря 2008Общество
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Пострадали 6 областей
Из-за ненастья в Украине без электроснабжения остаются 488 населенных пунктов в шести областях.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в частности, в Винницкой обесточены 190 сел, Одесской – 155, Житомирской – 107, Кировоградской – 19, Николаевской – 10 и Черкасской – 7.
Электричество восстанавливают аварийные бригады облэнерго.
Координацию осуществляют опергруппы Главных облуправлений МЧС.
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