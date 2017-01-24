Движение транспорта на въездах в Киев разблокировано – "Укравтодор"

Об этом сообщает в Facebook Государственное агентство автомобильных дорог "Укравтодор".

«Движение транспорта возобновлено! Движение автотранспорта на подъездных путях к г. Киеву осуществляется без ограничений. Это касается автомобильных дорог государственного значения: М-03 Киев – Харьков – Довжанский, км 18; М-05 Киев – Одесса, км 13 (пгт. Чабаны); М-06 Киев – Чоп, км 19; М-07 Киев – Ковель – Ягодин, 19 км», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня на въездах в Киев около 200 человек участвовали в акции по урегулированию транзита автомобилей с иностранной регистрацией, движение транспорта было затруднено.

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По данным полиции, около 200 человек и несколько десятков автомобилей находились на въездах в столицу на Бориспольском шоссе, Броварском проспекте, Житомирской, Варшавской и Одесской трассах. На некоторых пунктах митингующие подожгли на обочинах шины и разложили костер.

Участники акций требуют принять изменения в Таможенный кодекс об урегулировании транзита, временном ввозе транспортных средств личного пользования, которыми предусмотрено смягчение условий передвижения на автомобилях с иностранной регистрацией.

Также владельцы авто с иностранной регистрацией пикетировали Кабмин.