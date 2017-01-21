В Житомире 13 учеников гимназии попали в больницу с пищевым отравлением

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель Житомирского городского головы Матвей Хренов.

"Ситуация по состоянию на 21 января следующая: заболело всего 13 детей, 10 детей получают медицинскую помощь в Житомирской детской городской больнице, 3 детей - в Житомирской областной больнице, все они - школьники Житомирской городской гуманитарной гимназии № 23 из разных классов разного возраста. Состояние детей удовлетворительное, они получают бесплатную медицинскую помощь", - сообщил Хренов.

Дети обратились к врачам с жалобами 20 и 21 января.

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«Все необходимые анализы собраны, на данный момент возбудитель не определен. Проведены экспресс-тесты - сальмонеллеза не обнаружено. Большинство признаков указывают на то, что это бактериальная инфекция, поэтому все дети получают антибактериальную и дезинтоксикационную терапию», - сказал Хренов.

По словам заместителя мэра, в столовой гимназии № 23 уже начаты проверки.

"Все службы информированы. С понедельника, 23 января, в столовой этой гимназии временно прекратят питание до установления причин отравления", - отметил Хренов.

По его словам, ученики гимназии смогут питаться в столовых других учебных заведений.

Хренов заверил, что ситуация находится на контроле.