МИД Украины предостерегает украинцев от посещения центральных районов Италии

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины.

"В связи с землетрясением, произошедшим в провинции Аквила и Риети 18 января, и учитывая сохранение опасности дальнейших толчков МИД рекомендует гражданам Украины без крайней необходимости воздержаться от посещения этих районов Италии", - говорится в сообщении.

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Для тех граждан Украины, которые находятся на территориях, где сохраняется угроза землетрясения, необходимо внимательно следить за сообщениями компетентных органов Италии и ознакомиться с рекомендациями Департамента гражданской защиты при Совете Министров Итальянской республики.

В случае попадания в чрезвычайные ситуации гражданам Украины следует безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Италии.

Как известно, лавина накрыла трехэтажный отель вечером в среду. Вероятно, ее спровоцировал землетрясение в центральных районах Италии. Однако из-за сильных снегопадов и заблокированы дороги спасателям удалось добраться до отеля лишь рано утром в четверг.