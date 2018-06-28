Глава УПЦ: Когда Президент посещает Лавру, заходит ко мне на кофе и молится возле мощей

Главное, чтобы российская власть четко понимала, что есть государственные границы... Поместность – неотъемлемый атрибут Церкви... Киевская Митрополия является поместной со времен Владимира... УНИАН задал несколько вопросов главе Украинской православной церкви (МП), блаженнейшему Владимиру Сабодану. Ваше Блаженство, кажется, что нынешний местоблюститель патриаршего престола в Москве митрополит Кирилл станет патриархом. Я знаю, что сейчас он проводит много встреч со священниками, духовными школами, где говорит, что в случае его избрания патриархом он будет беречь «духовные рубежи великой Руси”. Как по-вашему, понимает ли митрополит Кирилл, что сейчас на этом общем “духовном пространстве” существуют три суверенных государства, которое имеет государственные границы? Конечно, понимает. Главное, чтобы четкое понимание в этом плане имела светская власть, высшие должностные лица. Но митрополит Кирилл еще не патриарх, он – местоблюститель, избрание патриарха еще впереди. Но он как архиерей очень известное лицо, хороший митрополит, хороший администратор.

Знаю, что отдельные студенты семинарий молятся так: “Господи, пошли патриарха такого, которого тебе угодно. Но только не владыку Кирилла...” У прихожан могут быть разные мысли. А я в Москве в соборе слышал, так громогласно кто-то выкрикивал: “Дай боже, чтобы патриархом был Кирилл”. Будет избран тот патриарх, которого захочет Господь.

Вопрос относительно коммерческих отношений с Москвой. Вся достаточно дорогая церковная утварь, все иконы импортируют в Украину из России. Это же огромные средства, почему бы не сделать отечественное церковное или полуцерковное предприятие, ведь у нас есть и иконописцы, и мастера по золоту, и люди, которые занимаются церковной вышивкой? Выходит, что мы кормим российский концерн “Софрино”, который это все производит? К сожалению, мы не имеем возможности сами сделать такое мощное предприятие... К сожалению... Нужен целый производственный комплекс, специалисты по созданию именно такого производства.

Но предложение построить в Украине такой завод было сформировано еще в 1995 году. Пока еще не было в церкви специалистов, которые бы за это взялись. Но я хотел бы сказать, что наши писаные иконы активно продаются в России. Украинских иконописцев приглашают расписывать российские храмы. Я думаю, что все у нас будет...

Не забываем, что в России производство церковной утвари в принципе никогда не прекращалось. Когда я только приехал в Киев, то здесь вообще ничего не было, церковное хозяйство было дотла разрушено. Простые священники приезжали в Лавру купить свечи для своих храмов, а их разбирали еще у церковных ворот.

Верю, что все у нас со временем появится.

Ваше Блаженство, один из крупных проектов, которым занимался нынешний Президент, – это создание поместной церкви. Если нынешний Президент уйдет со своей должности, то будет ли означать это, что перспектива получения поместности станет совсем призрачной? Никто, кроме Ющенко, не будет прилагать волевые и политические усилия, чтобы создать поместную церковь? Поместность – это неотъемлемый атрибут Церкви. Если есть Церковь в любой земле, она от начала является поместной. Каждая епархия по церковному учению является поместной церковью. Поместной церковью со времен святого равноапостольного князя Владимира является Киевская Митрополия. Сегодня в православном мире она именуется Украинской православной церковью и такой признается.

Но действительно, в украинском православии есть проблема раскола. К сожалению, часть православных украинцев отделилась от единства со Вселенским православием. И произошло это не без участия государственной власти и политиков, которые презрели церковные традиции и каноны. Результат известен всем.

Конечно, мы приветствуем попытку Президента помочь возобновить единство православных в Украине, но надеемся не на «волевые и политические усилия» чиновников, которые хотели бы успеть решить вопрос к очередному юбилею или до завершения срока своей каденции. Мы надеемся на волю и милость Божью. У Церкви другая природа, чем у государства или политической партии, и пути решения церковных проблем должны быть церковными и каноническими, а не политическими.

А что касается «национальной церкви», то, в частности, и Вселенский Патриарх постоянно говорит о необходимости осознавать вселенский характер Церкви и преодолевать искушения национализма и этнофелитизма. А нам надлежит помнить и слова первого новомученика нашей церкви в ХХ столетии митрополита Киевского Владимира (Богоявленского), который говорил, что любовь к родному краю не должна у нас быть выше любви к Богу. Церковный человек должен быть патриотом своей земли, но руководствоваться он должен евангельским принципом «кесарю - кесарево, а Божье - Богу». Надеемся, что и политики не будут претендовать на Божье.

А какие настроения у иерархов и священника украинской церкви относительно поместности? Какое соотношение между теми, кто хочет национальной церкви, и теми, кто этого не желает? Давайте все же отделять понятие «поместности» от вопроса совершенствования канонического статуса Украинской православной церкви среди поместных церквей православного мира. Мы неоднократно говорили, что для нас сегодня главным является не вопрос канонического статуса нашей церкви, а проблема сохранения ее единства и восстановления единства с неканоническими группами, которые от этого единства отделились.

Что же касается соотношения, то надеюсь, что 100 процентов иерархов, духовенства и мирян нашей Церкви желают сохранять единство святого православия, а среди тех, кто в расколе, процент тех, кто желает восстановить утраченное единство будет расти, и как результат церковь в Украине опять станет единой.

При православной церкви всегда существуют всяческие братства. Эти братства имеют временами откровенно антиукраинский характер. Это те, кто ходит с хоругвями, на которых изображены двуглавые орлы. И есть мнение, что финансируются эти братства Москвой. Скажите, может ли и желает ли церковь как-то дистанциироваться от таких групп? Во-первых, скажу в защиту двуглавого орла. Это символ византийский, и означает он симфонию (единство) государственной и церковной власти Византийской империи. У греков он сегодня остался лишь в церквях и на исторических достопримечательностях. От греков этот символ пришел и в киевские земли. Мы видим его не только в церквях, но и, например, на черниговских полотенцах. У Российской империи своя история этого символа – она приняла его как государственный, потому что считает себя духовной наследницей Византии. Надеемся, что этот символ поможет сегодняшним правителям России избавиться от атеистического наследия советских времен и заботиться о духовном возрождении братского православного российского народа.

А что касается политической направленности некоторых околоцерковных братств и организаций, то Украинская православная церковь на своем архиерейском соборе в прошлом году осудила так называемое «политическое православие» и решением Священного синода сняла церковное благословение с некоторых братств и организаций. Некоторые из руководителей этих структур проявили свою церковность и принес покаяние церкви. Надеемся, что все братства и организации мирян найдут для себя истинное церковное служение и будут достойными потомками православных братств предыдущих веков, которые стояли на защите святого православия на наших землях и развивали просветительское и духовное образование.

Проводятся разные социологические исследования, где сравнивается численность паствы разных церквей. Знаете ли Вы ориентировочную численность Вашей паствы? Мы знаем народ, который нам Господом поручено духовно окормлять. Для осуществления своей спасенной миссии церковь развивается и институционно. Сегодня Украинская православная церковь насчитывает около 11300 парафий по всей Украине, а также около 200 монастырей. Церковное служение в Украине несут свыше 60 архиереев, более чем 9 тысяч священнослужителей, свыше 5 тысяч монахов и монахинь. Возрождаются духовные школы, просветительское и социальное служение церкви. И все это ради спасения душ нашей паствы. Но специальных подсчетов церковь не ведет и не имеет фиксированного членства для своих парафиян. Своей паствой мы считаем и тех, кто ходит в церковь ежедневно, и тех, кто лишь принял благодать крещения, и даже тех, кто еще только ищет свою дорогу к Богу.

Как всех посчитать? А цена социологическим исследованием и возможности их заказать хорошо известна всем.

Так же сейчас все, кому нужны голоса паствы, принялись отстаивать интересы “канонического православия”. Скажите, не вредят ли вам такие защитники, как Компартия или “прогрессивные социалисты”? Церковь не делит людей по политическому признаку. Верующие есть среди членов любых партий, и члены церкви могут придерживаться разных политических точек зрения. В то же время церковь готова к диалогу со всеми государственными, политическими и общественными институциями и объединениями.

Кстати, во времена Христа тоже были люди, которые считали, что общение с грешниками и людьми, которых сторонилось иудейское общество, вредит, так сказать, имиджу Иисуса. Но Господь считал иначе и говорил, что врач нужен больному, а не здоровому; грешному, а не святому.

В церкви много жертвователей. Скажите, а среди политиков и бизнесменов, которые приносят на церковь пожертвования, есть действительно верующие люди? И вообще есть ли среди политиков верующие? Те, кто ходит в церковь и исповедуются? Верующие есть везде, в том числе и среди бизнесменов. И если человек тратит заработанные средства на благотворительность или на строительство храмов, то это уже само по себе является подтверждением веры добрыми делами. Станет ли такой человек постоянным прихожанином и будет ли принимать участие в таинствах, будет зависеть от многих обстоятельств, в том числе и от духовенства и верующих, которых человек встретит в церкви.

Я слышала, что Президент наведывается в Лавру, обедает у Вас и даже соборуется в пещерах... Действительно, когда Президент посещает Лавру, то не только заходит ко мне на кофе, но и обычно посещает лаврские пещеры, где искренне молится возле мощей преподобных отцов.

Мне рассказывали, что куда бы Вы не ехали, в какой бы дороге не были, Вы всегда молитесь, за чад, за пожертвователей. Есть ли среди Ваших просьб молитва за создание национальной Церкви? Я молюсь за наш боголюбимый народ, власть и войска во время каждого богослужения или паломничества. И всегда молюсь за восстановление единства православных в Украине.

Ваше Блаженство, Вы родились в очень “советские времена”. Как вышло, что Вы избрали священнический, а позже монашеский путь? Я родился в сельской верующей семье и с детства прислуживал в храме, где встретил настоящих священнослужителей, которые посеяли первые евангельские зерна в моей душе. Я всегда с благодарностью поминал их в молитвах.

Я вспоминаю такой эпизод... Еще подростком я был пономарем в храме. Во время Великого поста читал канон Андрея Критского (в первую неделю Великого поста во всех храмах читается покаянный канон Андрея Критского. – Авт.). Когда вижу, в церковь заходят люди в кожаных куртках, просят священника собраться и ехать. Один из них зашел в алтарь – люди ахнули. Священник собрался, а мне говорит, дочитай канон, ты станешь большим человеком в церкви, а с тобой мы больше не увидимся...

Он пошел фактически на мученичество, и как все мученики, наверное, имел особый дар предвидеть будущее. Скажите, а в Вашей церкви есть такие люди, которые могут предвидеть будущее? Есть. Только им нужна опора, чтобы они развивались...

Я слышала, что сейчас у нас происходит реформа богословского образования. И даже знаю, что для студентов семинарии обязали выдать ножи и вилки, а преподавателям приказано обращаться к семинаристам только на “вы”. Скажите, как скоро мы увидим результаты такой реформы? Каким будет “постреформенный” священник?

Я бы не возводил проблему развития духовных школ к умению держать нож и вилку. Но считаю, что будущий священнослужитель должен быть не только духовно образованным, но и человеком с высоким уровнем общей культуры. Будущие выпускники должны быть готовыми к вызовам современного мира, их уровень образования должен давать им возможность свободно чувствовать себя как среди простых людей, так и в научных кругах.

Ваше Блаженство, мне очень нравятся Ваши проповеди. Вы пишете их сами? Свои проповеди я произношу... Некоторые из них начали записывать студенты духовных школ, а затем меня попросили их отредактировать и издать. Так появились первые сборники моих проповедей.

Разговаривала Лана Самохвалова