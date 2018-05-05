"Стены" не будет

О необходимости отгородиться от агрессивного соседа украинские политики заговорили с началом аннексии Россией Крыма. Но конкретики этой идее придал на тот момент премьер-министр страны Арсений Яценюк, озвучив идею на заседании Кабмина в начале сентября 2014 года, когда уже «пылали» восточные регионы Украины. Представляя План действий «Восстановление Украины» - список стратегических реформ и первоочередных тактических действий, необходимых стране - он, в том числе, сказал: «Мы начинаем проект «Стена» - строительство реальной государственной границы между Украиной и Российской Федерацией».

Уже на следующем заседании правительства присутствовал президент Петр Порошенко: «Если без линии Маннергейма не обойтись, значит, надо строить и такие фортификации». Впрочем, для возведения такой линии у Украины не было ни денег, ни времени. Поэтому остановились на «бюджетном» варианте, который, по мнению Яценюка, нужно было строить дешево и быстро.

Суть предложения заключалась в том, чтобы немедленно начать инженерные работы по возведению стены в Черниговской, Сумской, Харьковской и на севере Луганской областей. Задумывалось, что в этих регионах будет создан рубеж (в виде рва шириной, минимум, 4 метра и глубиной 2 метра), дополненный системами оптико-электронного наблюдения и башнями. Также предполагалось, что границу оснастят другими сооружениями, которые будут «препятствовать движению автомобилей». Таким задумывался первый этап проекта.

В дальнейшем, уже после того, как Украина возобновила бы контроль за всеми территориями Донецкой и Луганской областей, на участке в 400 км, планировалось усилить «стену» заборами с приборами наблюдения, ночного видения и сигнализационными датчиками. Это стало бы вторым этапом воплощения проекта в жизнь.

В Кабмине убеждали, что на осуществление первого этапа деньги у страны есть, а дальше Яценюк намеревался обратиться за помощью к ЕС и привлечь международных доноров. Видимо поэтому в плане «Восстановления Украины» в разделе «Преодоление российской агрессии» на строительство и обустройство «надежно укрепленной границы между Украиной и Россией» отводилось полгода.

Но не все сложилось так, как задумывалось. Уже в мае 2015 года (когда истекли не 6, а все 9 месяцев) стало понятно, что быстро строить «Стену» не получается, а те фрагменты, которые были возведены, вызывали, скорее смех, чем вселяли ощущение безопасности. Лучше всего состояние «Европейского вала» иллюстрировал такой анекдот: якобы Янукович возвращается в Украину и у него спрашивают: «Виктор Федорович, а как же вы «Стену» преодолели?», на что «вечнолегитимный» отвечает: «А что ее преодолевать – взял 200 метров правее и обошел. Был бы помоложе, перепрыгнул бы».

Также выяснилось, что средств, которых сначала вроде бы хватало, на самом деле не хватит никак. Мол, что касается «первой очереди», то правительство якобы придумало, как удешевить план сооружения «Европейского вала» впятеро. А на весь проект необходимо четыре миллиарда гривен и их будет достаточно, чтобы обустроить границу между Украиной и Россией до конца 2018 года. Более того, учитывая, что для возведения «Стены» будут привлечены, в основном, украинские предприятия, часть этих средств вернется в бюджет страны в качестве уплаченных налогов.

Удалось ли к началу 2017-го года хоть немножко продвинуться в реализации столь амбициозных планов, и получил ли проект «Стена», наконец, какие-то осязаемые формы? С этим вопросом УНИАН обратился в Кабинет министров (ведь, вопреки расхожему мнению, что это «проект Яценюка», оставившего премьерское кресло в апреле прошлого года, «Европейский вал» - официальный проект украинского правительства).

Получить внятный ответ из Кабмина не удалось. Суть отписки Департамента информации и коммуникаций с общественностью состояла в том, что правительство-де еще 14 мая 2015 года действительно выдало распоряжение №439, которым и утверждался план мер «относительно инженерно-технического обустройства украинско-российской государственной границы, территорий, прилегающих к районам проведения АТО и Автономной республики Крым». Дальше, мол, за реализацию плана отвечают МВД, пограничная служба и Минрегион, поскольку им «поручено обеспечить финансирование плана мер, утвержденного этим распоряжением, в рамках расходов, предусмотренных в Государственном бюджете Украины на соответствующий год». Выдать на-гора сумму расходов, кстати, в Кабмине не решились. Но выяснить ее не составляет особого труда.

В Министерстве финансов на запрос УНИАН ответили, что в 2016-м году Госпогранслужба получила на укрепление кордона 200 млн гривен, на 2017-й год расходы запланированы в таком же объеме.

Любопытно, что в 2015-м году, который никак нельзя назвать более сытым в сравнении с прошлым, 2016-м, на «Европейский вал» было выделено 400 млн гривен (и вся сумма была освоена). В результате, удалось оборудовать 230 км противотанковых рвов, около 75 км металлического защитного ограждения, 45 км контрольно-следовой полосы и более 100 км рокадных (объездных) дорог в пределах Черниговской и Харьковской областей. Кроме того, на балансе у пограничников появились 4 подвижных боевых модуля на базе бронированной машины «Тритон», которые позволяют не только мониторить границу, но, в случае необходимости, встречать врага огнем.

В принципе, в 2016-м Госпогранслужба, как ответственный за это орган, продолжила «инженерно-техническое обустройство участков государственной границы в рамках Харьковской и Луганской областей, а именно: обустройство противотранспортных рвов, фортификационных сооружений, строительство рокадных дорог, наращивания системы контроля и т.д.». Этим же планирует заняться и в нынешнем году.

Как быстро продвигается строительство, лучше всего говорят цифры. Так, по состоянию на начало 2017 года, выполнено только 12% работ по обустройству границы. Эту же цифру в Госпогранслужбе называли… и в сентябре 2016 года.

В качестве дополнительной информации в ведомстве сообщили: «Над реализацией плана мер, а именно – выполнение инженерных работ, работает более 2 тысяч строителей разной квалификации (от инженера-строителя до рядового сотрудника). Привлечено 9 генподрядных организаций (11 субподрядных), два проектных института и две экспертные организации». Если взять во внимание нынешний уровень даже минимальных зарплат, получается, что большая часть суммы, которая предусмотрена государственным бюджетом-2017 на «Стену», уходит на зарплаты всем этим людям.

А остальное, в принципе, может осесть в карманах не чистых на руку чиновников, курирующих выполнение проекта. Так, Национальное антикоррупционное бюро Украины уже расследует дело по факту растраты денежных средств «в особо крупных размерах», выделенных на строительство «Европейского вала».

Напомним, растрату государственных денег обнаружили в Черниговской области. По информации областной прокуратуры, «при содействии должностных лиц госпредприятия, вопреки требованиям законодательства, частной структурой (которая была привлечена к работам в качестве подрядчика, - УНИАН) без фактического выполнения работ получено 1,8 млн грн бюджетных средств».

Такими темпами ждать, что «Европейский вал» действительно будет сооружен хотя бы в вышеупомянутых двух областях до конца следующего года, как было запланировано изначально, не приходится.

Татьяна Урбанская