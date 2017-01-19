Во Львове стартовал конкурс ледяной скульптуры (фоторепортаж)
14:02, 19 января 2017Общество
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Во Львове мастера создания ледяных скульптур продемонстрируют свои работы и будут бороться за победу в конкурсе.
Во Львове лед превращают в произведения искусства / Фото УНИАН
Как сообщили во Львовском горсовете, участие в конкурсе примут шесть скульпторов, которые будут создавать художественные произведения из льда.
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Тема нынешнего конкурса - "Ледяная песня".
Имя победителя конкурса объявят 19 января.
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