Во Львове стартовал конкурс ледяной скульптуры (фоторепортаж)

14:02, 19 января 2017
Общество
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Во Львове мастера создания ледяных скульптур продемонстрируют свои работы и будут бороться за победу в конкурсе.

В Львове лед превращают в произведения искусства / Фото УНИАН

Как сообщили во Львовском горсовете, участие в конкурсе примут шесть скульпторов, которые будут создавать художественные произведения из льда.

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Тема нынешнего конкурса - "Ледяная песня".

Имя победителя конкурса объявят 19 января.

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Теги: #Львов