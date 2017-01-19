Во Львове стартовал конкурс ледяной скульптуры (фоторепортаж)

Во Львове мастера создания ледяных скульптур продемонстрируют свои работы и будут бороться за победу в конкурсе.

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