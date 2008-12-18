Сенатор США: Украина крадёт газ

Сенатор-республиканец, вице-председатель комитета Сената США по международным делам Ричард ЛУГАР считает, что нужно усилить переговоры для решения вопроса с неплатежами Украины за российский газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы».

«Очень важно, чтобы каждый из нас, включая США, постарался найти мирное решение этой проблемы. Украина крадёт газ, немцы и поляки страдают от этого, получается ужасная ситуация. Это нехорошая дипломатия – поощрять такие вещи», - сказал Р.ЛУГАР.

«Я понимаю, что проблема существует, и я считаю, что надо серьёзные переговоры вести по этому вопросу. Они помогут», - подчеркнул он.

Сенатор отметил, что проблема неплатежей со стороны Украины стала «ежегодным событием». По его мнению, Украина «хочет не жёсткую цену, а гибкую, плавающую цену на газ».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 декабря, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что Украина уже начала рассчитываться за газ, закачанный в подземные хранилища, и в ближайшее время завершит этот процесс. По словам Президента, Украина полностью рассчитается за газ, который она закачала в подземные хранилища в течение лета и осени. В.ЮЩЕНКО напомнил, что этот газ был закачан как ресурс для обеспечения газом Украины в начале 2009 года.

Президент сообщил, что 17 декабря в 23.00 был осуществлен первый платеж в размере 800 млн. долл., и в ближайшее время будет аккумулировано еще около 200 млн. долл. Таким образом, сказал он, «1 миллиард долларов будет направлен для расчетов по газу, который был закачан как сезонная потребность».

Вместе с тем в «Газпроме» заявили, что частичное погашение Украиной долга за российский газ не исключает возможности прекращения поставок газа с 1 января 2009 года.

Представитель «Газпрома» Сергей КУПРИЯНОВ заявил, что Украина погасила задолженность только за октябрь, а платежи за ноябрь, декабрь плюс штрафные санкции – «мы эти деньги не увидим».