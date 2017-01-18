Кабмин одобрил решение о перевозке и перезахоронении останков Александра Олеся

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня на заседании правительства.

Вице-премьер-министр Геннадий Зубко отметил, что данное решение направлено на то, чтобы обеспечить доставку останков Олеся в Украину и перезахоронение его на Лукьяновском кладбище.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман подчеркнул, что перезахоронение останков поэта – это обязанность власти.

Читайте такжеЭксгумация украинского писателя Олеся: внук Михайлишина уверяет, что семья не знала, кто похоронен в могиле

Справка УНИАН. Олесь умер в 1944 году. Он был похоронен в Чехии. По чешским законам, после погребения родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище. По данным представителей украинской общины в Чехии, до недавнего времени ренту за могилу Олеся платил, по собственной инициативе, гражданин Чехии, выходец из Украины Владимир Михайлишин. Недавно он умер, и его сын Роман изъявил желание похоронить отца на могиле Олеся.

3 января на Ольшанском кладбище останки Олеся и его супруги было принудительно эксгумированы, а в их могиле похоронен Михайлишин.

Президент Украины поручил МИД срочно вмешаться в ситуацию с принудительной эксгумацией останков Олеся в Чехии.

14 января власти Чехии дали разрешение на передачу Украине эксгумированных останков поэта.